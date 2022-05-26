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У Німеччині судять бізнесмена за порушення санкцій ЄС проти росії

У Німеччині судять бізнесмена за порушення санкцій ЄС проти росії

У вищому земельному суді Дрездена у вівторок, 24 травня, розпочався процес щодо громадянина Німеччини, якого звинувачують у постачанні до росії продукції порушення санкцій Європейського Союзу, введених проти москви.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на DW.

Німеччина підозрює бізнесмена у тому, що він постачав у росію продукцію, яку можуть використовувати для створення хімічної зброї. Такими діями він міг порушити санкції ЄС, які запровадили проти москви після окупації Криму.

"Згідно з обвинуваченням Федеральної прокуратури, цей підприємець з округу Лейпциг з 2017 року постачав фірмам, пов'язаним з російськими спецслужбами, електроніку, яка може використовуватись при виробництві хімічної зброї", – мовиться у повідомленні.

Прокуратура підозрює, що він, використовуючи мережу підставних фірм, обходив санкції ЄС, оголошені проти росії через окупацію Криму.

Прокуратура переконана, що обвинувачений знав, що ця продукція використовується для виготовлення ракет, ядерної, хімічної та навіть біологічної зброї. Тому її постачання порушує закон про контроль над озброєнням.

Попередньо відомо, що на першому засіданні суду бізнесмен переконував нібито діяв розумно та сумлінно, у міру своїх знань та переконань.

Як повідомляв Укрінформ, 24 лютого 2022 року росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. російські війська проводять масовані бомбардування та обстріли мирних українських міст та селищ. Вони розв’язали масовий терор проти цивільного населення на тимчасово окупованих територіях.

Європейський Союз від початку війни виявив солідарність з Україною та почав надавати їй політичну, економічну, фінансову, гуманітарну та військову допомогу. ЄС запровадив п’ять пакетів санкцій, що є дуже болючими для російської економіки. Шостий пакет санкцій ЄС проти росії, який передбачає подальші обмеження діяльності російських банків та повну заборону на імпорт до ЄС російської нафти, має бути ухвалений рішенням Європейської ради.

Источник: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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