У Німеччині заарештували підозрюваного у справі паризьких терактів 2015 року

Вшанування пам’яті жертв нападів у Парижі, листопад 2015 року

Правоохоронці в німецькому місті Дрезден затримали одного з підозрюваних у причетності до масових вбивств у Парижі восени 2015 року. про це повідомляють німецька федеральна поліція та прокурори 27 червня.

Відомо, що 39-річний чоловік має боснійське походження, його імені не називають. Ордер на його арешт, чинний по всій Європі, видала Бельгія, звідки до Парижа приїхало чимало учасників нападу.

Згідно з заявою, суд у східнонімецькому місті Мерзебург взяв чоловіка під варту минулого тижня. Під арештом підозрюваний чекатиме на можливу екстрадицію.

За припущеннями, відгалуження екстремістського угруповання «Ісламська держава», причетне до нападів у Парижі восени 2015 року, координувалося з Брюсселю.

13 листопада 2015 року в результаті низки скоординованих нападів і вибухів у Парижі загинули 130 осіб, ще близько 350 зазнали поранень. Спочатку троє смертників привели в дію вибухові пристрої у заповненого людьми стадіону «Стад де Франс». Через кілька хвилин особи з автоматами напали на відвідувачів двох кафе в сусідньому окрузі Парижа. Пізніше стався вибух у ще одному паризькому кафе. Останньою ціллю нападників став концертний зал «Батаклан», його відвідувачі були взяті в заручники. Штурм клубу тривав кілька годин. Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання «Ісламська держава».

Источник: radiosvoboda.org

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