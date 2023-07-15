Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:18
Просмотров: 90

У передчутті неминучої поразки бункерний стратег виторговує примарні «гарантії безпеки» для рф

У передчутті неминучої поразки бункерний стратег виторговує примарні «гарантії безпеки» для рф

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Путін 13 липня знову запустив свою улюблену версію гри «World of Tanks» і видав одразу три брехні.

Перша: про «понад три сотні знищених українських танків (третина з яких західні)».

Друга: про те, що «українські танкісти бояться сідати в західну техніку, бо росіяни передусім б’ють по ній».

Третя: «радянські танки кращі, ніж західні».

Але головна його теза полягала в тому, що «росія не проти обговорення гарантій безпеки Україні, але за умови дотримання гарантій безпеки росії». При цьому він ще продовжує стверджувати, що Україна в НАТО «створить загрозу безпеці для рф і не підвищить безпеку самої України».

Насправді, практично паралельно відповідь на безпекові забаганки путіна давав президент США Джо Байден в Гельсінкі, де твердо заявив, що Україна у майбутньому вступить до НАТО, а «росія не може підтримувати війну вічно, насамперед через ресурси та потенціал.

Складуться обставини, за яких, зрештою, путін вирішить, що це не на користь росії – економічно, політично – продовжувати війну. Немає жодної можливості, щоб він виграв її. Він уже програв».

І на відміну від путінської віртуальності, Байден оперує реальністю. путін вже торгується – це явна ознака його поразки, про що й каже Байден.

Джерело: https://t.me/spravdi/31488

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

«С 12-й роты, вчера у одного «бачёк» потёк, начал по нашим ...» - перехоплення ГУР
Сегодня 07:55    38
Залужний: Ми будемо вбивати ворога на його території, але власною зброєю
Сегодня 07:52    41
Прежде чем дважды прокричит петух...
Сегодня 07:40    74
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 15 липня 2023 року від ДСНС
Сегодня 07:35    55
Нам не потрібно створювати "український Моссад" - Буданов
Сегодня 07:29    72
Ворожі «адміністрації» на ТОТ безуспішно шукають рух опору і заохочують доноси за «винагороду»
Сегодня 07:08    98
В Харьковской области более 400 объектов московского патриархата
Сегодня 06:59    107
Вице-премьер Кубраков попал в скандал - предоставил россиянам данные о 22 454 украинских мостах
Сегодня 06:49    125
Нове інфографічне дослідження Russia-Ukraine War: Environmental Impact
Сегодня 06:40    115
Оперативна інформація станом на 06.00 15.07.2023 щодо російського вторгнення
Сегодня 06:35    136
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 