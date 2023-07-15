У передчутті неминучої поразки бункерний стратег виторговує примарні «гарантії безпеки» для рф

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Путін 13 липня знову запустив свою улюблену версію гри «World of Tanks» і видав одразу три брехні.

Перша: про «понад три сотні знищених українських танків (третина з яких західні)».

Друга: про те, що «українські танкісти бояться сідати в західну техніку, бо росіяни передусім б’ють по ній».

Третя: «радянські танки кращі, ніж західні».

Але головна його теза полягала в тому, що «росія не проти обговорення гарантій безпеки Україні, але за умови дотримання гарантій безпеки росії». При цьому він ще продовжує стверджувати, що Україна в НАТО «створить загрозу безпеці для рф і не підвищить безпеку самої України».

Насправді, практично паралельно відповідь на безпекові забаганки путіна давав президент США Джо Байден в Гельсінкі, де твердо заявив, що Україна у майбутньому вступить до НАТО, а «росія не може підтримувати війну вічно, насамперед через ресурси та потенціал.

Складуться обставини, за яких, зрештою, путін вирішить, що це не на користь росії – економічно, політично – продовжувати війну. Немає жодної можливості, щоб він виграв її. Він уже програв».

І на відміну від путінської віртуальності, Байден оперує реальністю. путін вже торгується – це явна ознака його поразки, про що й каже Байден.

Джерело: https://t.me/spravdi/31488

Новости портала «Весь Харьков»