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У Польщі українець керував міжнародною злочинною організацією

У Польщі українець керував міжнародною злочинною організацією

Злочинне угруповання діяло на території Євросоюзу з 2012 по 2014 рік

Генеральна прокуратура Польщі звинуватила 32 особи у створенні міжнародної злочинної організації. Серед них троє українців, один із яких керував угрупованням. Про це пише "Ліга.Новости" з посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначається, що серед членів ОЗГ було двоє співробітників Бескидського відділу прикордонної служби в Перемишлі.

"Прокурор встановив, що підсудні заволоділи 17 автомобілями класу "люкс", які були викрадені на території Німеччини і Швеції. Це були переважно нові авто, щойно зареєстровані, з малим пробігом. Після транспортування авто в Польщу здійснювалася зміна ідентифікаційних знаків, причому використовувалися VIN коди легально зареєстрованих у Росії й Україні авто цих самих марок. Згодом машини вивозили за східний кордон і продавали", – повідомила прес-секретар польської Генпрокуратури Єва Бялик.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: польша

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