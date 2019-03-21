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У помешканні жителя Лисичанська правоохоронці виявили боєприпаси й листівки з пропагандою проти України (ВІДЕО)

У помешканні жителя Лисичанська правоохоронці виявили боєприпаси й листівки з пропагандою проти України (ВІДЕО)

Правоохоронці, які діють у складі Об’єднаних сил, продовжують активно здобувати фактичні дані про правопорушення, що загрожують безпеці та мирному життю жителів Донбасу.

Правоохоронці, які діють у складі Об’єднаних сил, продовжують активно здобувати фактичні дані про правопорушення, що загрожують безпеці та мирному життю жителів Донбасу, в тому числі триває протидія незаконному розповсюдженню вогнепальної зброї та локалізація місць накопичення небезпечних предметів.

Так, співробітники оперативно-розшукових підрозділів Донецько-Луганського регіонального управління Держприкордонслужби України разом з ВП ГУ Нацполіції України в Луганській області, що спільно діють у складі Об’єднаних сил, в рамках кримінального провадження за ст. 263 ККУ «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами», в помешканні жителя м. Лисичанськ Луганської області, провели обшук.

В результаті проведених заходів міжвідомчою групою виявлено 3 гранати, 334 патрони до автоматичної зброї та листівки з пропагандою проти України.

Попередньо встановлено, що на даний час громадянин України перебуває на ТОТ України.

Коментарі надає співробітник Управління боротьби з тероризмом Адміністрації Держприкордонслужби.

У помешканні жителя Лисичанська правоохоронці виявили боєприпаси й листівки з пропагандою проти України (ВІДЕО)

У помешканні жителя Лисичанська правоохоронці виявили боєприпаси й листівки з пропагандою проти України (ВІДЕО)

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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