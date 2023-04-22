У причетності до диверсій перевірять 8 осіб

Вчора під обстрілами знову опинились населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів. Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти зафіксували факти пошкодження будинків та інших споруд внаслідок обстрілів і відкрили кримінальні провадження.Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 8 осіб.

З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили 2978 транспортних засобів. В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 3 факти незаконного обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.Працівники сектору поліцейської діяльності № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області на блокпосту зупинили автомобіль «Volkswagen Passat».

Під час перевірки водій надав правоохоронцям водійське посвідчення з ознаками підробки. Відкрито кримінальне провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України.

Протягом доби правоохоронці виявили 3 водіїв, які керували автомобілями у стані сп’яніння.На звільнених територіях співробітники поліції забезпечують публічну безпеку та порядок. Тривають роботи по обстеженню та розмінуванню населених пунктів. Працівниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початку деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 2 083,42 га. Вилучено 27 059 вибухонебезпечних предметів, знищено – 4689.

Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 6 496 воєнних злочинів, з яких найбільше 5912 – за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та 518 – за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

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