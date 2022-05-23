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У «Придністров'ї» росіяни хотіли відновити військовий аеродром і техніку, але завадила корупція

У «Придністровї» росіяни хотіли відновити військовий аеродром і техніку, але завадила корупція

У «Придністров’ї» російський контингент отримав завдання відновити військовий аеродром і техніку в Тирасполі, але виявилося, що через корупцію це зробити неможливо.

Про це 22 травня повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

«Здається, за багато років перебування у "Придністров’ї" все, що зробили російські війська — це пропили всі залишки військової техніки й апаратури. Тому виявилося, що відновлювати там нічого й нічим. Водночас за документами усі запасні частини були в наявності», — сказав Марченко.

Він зазначив, що саме тому чергові потуги загострити ситуацію в регіоні провалилися «...через звичайну корупцію та недбалість місцевих начальників. Бажаємо їм і надалі розвалювати власну армію зсередини».

У Генштабі ЗСУ кажуть, що на території Придністровського регіону ситуація залишається напруженою. Особовий склад російських військ продовжує перебувати там у підвищеному ступені бойової готовності. Основні зусилля окупанти зосереджують на підтриманні озброєння та військової техніки в готовності до застосування, провели перевірку місцевих збройних формувань.

Провокації у «Придністров'ї»

Влада невизнаного «Придністров’я» 25 квітня повідомила, що «Міністерство держбезпеки» у Тирасполі обстріляли з гранатометів. Українські розвідники заявили, що ці вибухи є провокацією, яку організувала федеральна служба безпеки рф для нагнітання та нарощування антиукраїнських настроїв.

Уранці 26 квітня в «Придністров'ї» повідомили про ще два вибухи — сказали, що ними були пошкоджені дві антени, які ретранслювали радіо росії. Після цього підрозділи оперативної групи російських військ у невизнаній «республіці» привели у повну бойову готовність.

За даними Генштабу, на тлі цих подій росія продовжує розповсюджувати інформацію через прокремлівські ЗМІ про нібито загрозу населенню Придністровського регіону республіки Молдова з боку України. Зокрема, ЗМІ поширюють повідомлення про черговий випадок застосування українських БПЛА над складами боєприпасів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україні не потрібен ще один фронт у невизнаному «Придністров’ї», тому Київ разом із Молдовою та ЄС стримуватиме там ескалацію, яку провокує росія.

Источник: hromadske.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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