У пункті пропуску на Сумщині правоохоронці виявили 4 кг кокаїну, який намагалися доправити з України до РФ

Державна прикордонна служба України у тісній взаємодії з іншими правоохоронними органами продовжує вживати системних і ефективних заходів щодо захисту українського кордону від контрабанди наркотичних засобів.

Днями в пункті пропуску «Бачівськ» прикордонники Сумського загону спільно зі співробітниками СБУ та працівниками митниці попередили спробу незаконного переправлення через українсько-російський кордон великої партії речовини з вмістом кокаїну.

В пункт пропуску «Бачівськ», на виїзд до Росії, прибув мікроавтобус марки «Mercedes-Benz» з 12-ма пасажирами. Керував транспортним засобом наш співвітчизник.

Даний автомобіль правоохоронці вже очікували в пункті пропуску, оскільки напередодні від співробітників оперативно-розшукових підрозділів Держприкордонслужби отримали випереджувальну інформацію. Тому, із появою в пункті пропуску мікроавтобусу, охоронці кордону направили автівку на поглиблений огляд, в ході якого відбулося спрацювання спеціально навченої на пошук наркотичних засобів службового собаки на сумку, яку водій віз в якості передачі.

Оглянувши вміст сумки, правоохоронці в пакунках з-під харчових продуктів виявили речовину, зовні схожу на крек-кокаїн.

Результати експрес-аналізу підтвердили, що речовина, яка знаходилася в пакунках, містить кокаїн. Загальна вага виявленої наркотичної речовини склала понад 4 кілограма.

За даними досудового слідства організував «наркобізнес» мешканець Києва, якого співробітники СБУ затримали у Києві. Також встановлено, що він діяв разом з московськими спільниками.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 305 (організація замаху на вчинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії з метою встановлення кола осіб, причетних до організації незаконного переправлення через кордон наркотичних засобів, тривають.

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»