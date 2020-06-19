У рівненського підприємця на СТО виявили гранатомет, гранати, бурштин та розшукуваний «Range Rover»

Слідчі Рівненського відділу поліції, працівники управління стратегічних розслідувань області за процесуального керівництва прокуратури провели санкціонований обшук на автосервісі 53-річного жителя обласного центру.

У рамках кримінального провадження за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, за результатами проведених слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили у гаражному боксі СТО на вулиці Будівельників реактивний протитанковий гранатомет, три гранати (РГО, Ф-1 та РГД-5), два запали, один дистанційний запал та п’ять поліетиленових пакетів з камінням бурштину-сирцю загальною вагою 24 кілограми.

Крім того, слідчі вилучили і позашляховик «Range Rover», який перебуває в розшуку як викрадений. Транспортний засіб із київською реєстрацією мав явні ознаки підробки номерних агрегатів.

За фактами незаконного зберігання боєприпасів, бурштину-сирцю та підробки номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу розпочаті досудові розслідування за частиною 1 статті 263, частиною 1 статті 240-1, статтею 290 Кримінального кодексу України.

У рамках кримінальних проваджень призначені експертизи, за результатами яких прийматиметься відповідне процесуальне рішення. Вирішується також питання про накладення арешту на вилучене майно.

Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Рівненської області

Источник: npu.gov.ua

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