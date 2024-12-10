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У Румунії правоохоронці конфіскували $7 млн у Богдана Пещира, який фінансував кампанію ультраправого кандидата Келіна Джорджеску у TikTok

У Румунії правоохоронці конфіскували $7 млн у Богдана Пещира, який фінансував кампанію ультраправого кандидата Келіна Джорджеску у TikTok

Напередодні у Пещира провели обшуки, під час яких у нього вилучили декілька пристроїв, комп’ютерів і носіїв інформації. Жодних запобіжних заходів щодо блогера не застосовували.

Нагадаємо, TikTok підтвердив, що з 24 жовтня по 24 листопада Богдан Пещир перерахував $381 тис. акаунтам, які просували Джорджеску. Наразі триває розслідування щодо підкупу виборців, відмивання грошей, комп’ютерного шахрайства тощо.

Також виявилося, що Джорджеску використовував приховану політичну рекламу у Facebook. Зокрема, Meta дозволила мережі сторінок у Facebook опублікувати понад чотири тисячі дописів з політичною рекламою, в якій критикували проєвропейську кандидатку в президенти Елену Ласконі та вихваляли ультраправих політиків.

На фото — Келін Джорджеску.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/50712

Новости портала «Весь Харьков»

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