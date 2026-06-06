У Салтівському районі чоловік з ножем напав на жінку: зловмисника затримано

Поліція Харкова затримала нападника, який напав з ножем на жінку та заволодів особистими речами.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

До поліції звернулася мешканка Салтівського району та повідомила, що стала жертвою нападника.

Слідством встановлено, що 58-річна жінка пізно увечері поверталася додому. Її почав переслідувати невідомий.

Скориставшись безлюдним місцем він, підбігши до неї, почав погрожувати ножем та вимагати, щоб остання віддала сумку з особистими речами.

У ході погроз нападник завдав удар ножем та заподіяв жінці тілесні ушкодження. Він штовхнув жертву та спробував вирвати сумку з її рук. Жінка міцно тримала сумку і чоловіку це не вдалося. Тоді він зірвав з її шиї кулон та втік у невідомому напрямку.

Поліцейські відділу кримінальної поліції та кримінального аналізу Харківського районного управління поліції № 2 у ході проведення оперативно-розшукових заходів встановили особу нападника. Ним виявився 49-річний чоловік.

За даним фактом слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від 8 до 15 років.Зловмисника затримано у порядку статті 208 КПК України.

Агентство Телевидения Новости