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У СБУ провели круглий стіл щодо розслідування справи Гандзюк

У СБУ провели круглий стіл щодо розслідування справи Гандзюк

Серед присутніх – начальник головного слідчого управління Служби безпеки Богдан Тиводар

У СБУ проходить круглий стіл щодо розслідування справи херсонської активістки Каті Гандзюк. Як передає кореспондентка "5 каналу", на заході присутні начальник головного слідчого управління Служби безпеки Богдан Тиводар, а також його перший заступник Віталій Маяков.

Також були запрошені активісти, зокрема член Тимчасової слідчої комісії ВР, народний депутат VIII скликання Ігор Луценко.

Нагадаємо, напередодні той же Тиводар заявив, що наразі немає достатніх доказів для підозр іншим замовникам вбивства Гандзюк.

Як повідомляв 5.UA, 1 липня 2018 року в Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Її ушпиталили із сильними опіками. За три місяці, після численних операцій, вона померла у лікарні.

Поліція затримала п'ятьох підозрюваних у нападі. Серед них В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук. Фігурантом у справі є також голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер.

Источник: 5.ua

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Темы: Гандзюк, сбу

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