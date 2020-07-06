У «Шегинях» затримано чоловіка з кілограмом амфетаміну та таблетками екстазі

Прикордонники завчасно отримали оперативну інформацію від СБУ щодо переміщення львів’янином через пункт пропуску заборонених препаратів.

Тому, коли вчора у пішохідний пункт пропуску «Шегині» на вихід до Польщі вчора прибув 27-річний громадянин України, прикордонники одразу направили його на ретельну перевірку.

Згодом, спільно з працівниками СБУ та Галицької митниці, охоронці кордону виявили кілограм амфетаміну та 300 таблеток екстазі, які наш співвітчизник намагався перемістити у спідній білизні.

Психотропні речовини вилучено компетентними правоохоронними органами.

Источник: dpsu.gov.ua

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