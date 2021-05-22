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У Шевченківській громаді «переоцінили» ремонт школи на 180 тисяч гривень

У Шевченківській громаді «переоцінили» ремонт школи на 180 тисяч гривень

Під час капітального ремонту школи в селі Новомиколаївка Харківської області були завищені ціни на роботи. Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Куп’янська окружна прокуратура за фактом службової недбалості (ч. 1 ст. 367 КК України) повідомила про підозру інженеру, який не перевірив фактично виконану роботу підрядної організацією під час капітального ремонту в Новомиколаївській сільській школі Шевченківської громади і підписав акт прийому.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи, обсяги та вартість фактично виконаних робіт у школі не відповідають тим, що вказані в кошторисній документації за договорами підряду.

У прокураторі зазначають, що такі дії завдали державі збитків на суму близько 180 тисяч гривень.

Источник: slk.kh.ua

Автор: Андрій Соха

Новости портала «Весь Харьков»

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