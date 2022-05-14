У щойно звільненому селі під Харковом мародери обікрали підприємство

У селищі Циркуни 13 травня двоє чоловіків 38 та 35 років вирішили обікрасти підприємство, що спеціалізується на виробництві латунних виробів.

Побачивши, що складське приміщення підприємства частково зруйновано від дій російських загарбників, чоловіки проникли всередину та викрали низку приладдя. Після цього мародери втекли, повідомляє прокуратура Харківської області.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваним у вигляді тримання під вартою.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру двом чоловікам за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі відділення №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости