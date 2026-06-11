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У Швеції викрили російського шпигуна — він також є підозрюваним у змові з метою вбивства.

У Швеції викрили російського шпигуна — він також є підозрюваним у змові з метою вбивства.

(https://www.svt.se/nyheter/inrikes/man-atalas-for-forsok-till-spioneri)

Раніше чоловік працював у збройних силах і завдяки цьому мав доступ до інформації з вкрай високим рівне секретності.

У 2025 році він поїхав до москви, де зустрівся з представниками російської розвідки та служби безпеки.

Чоловік нібито пропонував інформацію ФСБ та ГРУ в обмін на захист від влади Швеції та майбутнє російське громадянство.

Одночасно триває попереднє розслідування щодо змови з метою вбивства, у якій цей чоловік є підозрюваним. Злочин, за попередньою інформацією, стався у москві в грудні 2025 року.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/67538

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