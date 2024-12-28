У Сирії затримали генерала, відповідального за смертні вироки у головній катівні режиму Асада — Bild

Сили безпеки нової сирійської влади затримали генерала Мохаммеда Канжо Хассана, який був головою військової юстиції за режиму Башара Асада. За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, Хассана заарештували в провінції Тартус, оплоті прихильників Асада, разом із групою з 20 осіб.

Хассана звинувачують у прямій відповідальності за винесення безлічі смертних вироків ув'язненим у сумнозвісній в'язниці Седная, де в'язнів піддавали тортурам і масовим стратам.

«Його ім'я пов'язане з нелюдським поводженням з ув'язненими і численними неправомірними вироками», — ідеться в доповіді центру VDC, що документує порушення прав людини в Сирії.

Повідомляють, що під час спроби затримання Хассана під час збройного зіткнення між силами нової та колишньої влади загинули 17 осіб, зокрема троє представників колишнього режиму і 14 бійців нової адміністрації.

Раніше Хассан обіймав посаду директора військової судової системи, підпорядковуючись міністерству оборони Сирії. Він, як стверджується, використовував своє становище для здирництва у сімей ув'язнених, що дало йому змогу накопичити великі статки.

Джерело: https://t.me/znua_live/183122

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