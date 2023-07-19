У Слобідському районі затримано грабіжницю

Сьогодні вдень, під час патрулювання Слобідського району міста, патрульні отримали виклик про грабіж.

Заявниця повідомила, що на проспекті Героїв Сталінграду незнайома жінка нанесла їй тілесні ушкодження та відкритим шляхом заволоділа її сумкою, після чого побігла з місця події в невідомому напрямку, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Під час відпрацювання виклику на вулиці Ньютона патрульні помітили та затримали жінку яка підпадала під орієнтування.

Для з’ясування всіх обставин події та проведення відповідних слідчих дій патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости