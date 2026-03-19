Сегодня 13:32
У Словʼянську під час перевірки документів вбили поліцейського

У Словʼянську чоловік стріляв у наряд поліції: загинув дільничний.

Про це повідомляє Національна поліція України.

«Подія сталася сьогодні близько 11:30. Під час перевірки документів у підозрілого чоловіка той відкрив вогонь по наряду поліції. Від отриманих вогнепальних поранень на місці загинув капітан поліції Олег Захаренко, старший дільничний офіцер поліції відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції», – йдеться у повідомленні.

Зловмисник втік. Тривають заходи щодо його затримання.

На місці працюють всі профільні служби.

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

