У столиці затримали чоловіка, який кинув ємність із запальною сумішшю у вітрину магазину

Правопорушника доставили в управління поліції, він надає пояснення. Проводиться першочергова перевірка, за результатами якої буде надана правова кваліфікація його діям.

По спецлінії «102» до Печерського управління поліції надійшло повідомлення про те, що чоловік кинув ємність із невідомою речовиною у вітрину магазину на вулиці Хрещатик. На місці працює слідчо-оперативна група.

У ході відпрацювання території працівники карного розшуку викрили та затримали 53-річного мешканця столиці. Його доставили в управління поліції для надання пояснень.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

«Щодо особи затриманого за підозрою у вчиненні цього правопорушення: встановлено, що він - активний учасник численних вуличних акцій, які відбуваються у місті Києві, і є членом радикальної екстреміської організації, керівник якої затриманий СБУ і знаходиться в СІЗО. Метою цієї оргізанізації була дестабілізація ситуації у столиці та зрив виборів. Зараз із ним проводять першочергові слідчі дії. Також є підстави вважати, що він причетний до нічного підпалу магазину на Оболоні. Збирається доказова база», - повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Розпочато кримінальні провадження за фактом умисного знищення майна шляхом підпалу та за фактом хуліганства. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Києва

Источник: kyiv.npu.gov.ua

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