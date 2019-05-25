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У судах Харківського регіону розглядають три кримінальних провадження щодо корупціонерів (ВІДЕО)

У судах Харківського регіону розглядають три кримінальних провадження щодо корупціонерів (ВІДЕО)

Такі здобутки харківських детективів Національного антикорупційного бюро.

Одне з завдань Національного антикорупційного бюро – боротьба з проявами корупції на державному рівні. У територіальному управлінні коментують: у судах регіону розглядають три кримінальних провадження.

Юрій Кравченко, директор Харківського територіального управління НАБУ

У Харкові наразі повинно розглядатися два кримінальних провадження стосовно представників судової гілки влади, одне стосовно представників державного підприємства, одного з державних підприємств Харківського регіону.

Усі ці справи детективи НАБУ планують передати в новостворений Вищий антикорупційний суд.

Юрій Кравченко, директор Харківського територіального управління НАБУ

Наприкінці минулого року Верховною Радою був прийнятий закон України про Вищий антикорупційний суд, який розпочне свою роботу з 5 вересня 2019.

Максим Костецький стояв біля витоків Вищого антикорупційного суду. Зазначає: інстанція має на меті забезпечити реальне покарання високопоставлених корупціонерів.

Максим Костецький, юридичний радник

Ключове питання, яке в нас завжди задавали протягом кількох років, – це те, що в нас питання корупційних проваджень, питання розгляду корупційних справ застрягало в судах першої інстанції в зв’язку з тим, що не вистачало фізичних ресурсів, часу, а іноді йшла мова і про політичний вплив. Ключове завдання, яке покликаний змінити Вищий антикорупційний суд, – це як раз показати справедливе покарання у справах топ-корупції.

Детективи НАБУ присутні на сьомому Східноукраїнському юридичному форумі. У ньому беруть участь майже 150 правників.

Роман Чумак, керівник харківського відділення Асоціації правників України

Він об’єднує багатьох адвокатів, юристів, суддів, представників правоохоронних органів. Ми розглядаємо і обговорюємо дуже наболілі питання. Це й пов’язані питання з боротьбою з корупцією, створення нових інституцій влади, створення Антикорупційного суду.

Детективи НАБУ з усієї України планують передати до Вищого антикорупційного суду 192 справи.

Источник: objectiv.tv

Автор: Олена Верекомська

Новости портала «Весь Харьков»

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