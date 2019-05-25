У судах Харківського регіону розглядають три кримінальних провадження щодо корупціонерів (ВІДЕО)
Такі здобутки харківських детективів Національного антикорупційного бюро.
Одне з завдань Національного антикорупційного бюро – боротьба з проявами корупції на державному рівні. У територіальному управлінні коментують: у судах регіону розглядають три кримінальних провадження.
Юрій Кравченко, директор Харківського територіального управління НАБУ
У Харкові наразі повинно розглядатися два кримінальних провадження стосовно представників судової гілки влади, одне стосовно представників державного підприємства, одного з державних підприємств Харківського регіону.
Усі ці справи детективи НАБУ планують передати в новостворений Вищий антикорупційний суд.
Юрій Кравченко, директор Харківського територіального управління НАБУ
Наприкінці минулого року Верховною Радою був прийнятий закон України про Вищий антикорупційний суд, який розпочне свою роботу з 5 вересня 2019.
Максим Костецький стояв біля витоків Вищого антикорупційного суду. Зазначає: інстанція має на меті забезпечити реальне покарання високопоставлених корупціонерів.
Максим Костецький, юридичний радник
Ключове питання, яке в нас завжди задавали протягом кількох років, – це те, що в нас питання корупційних проваджень, питання розгляду корупційних справ застрягало в судах першої інстанції в зв’язку з тим, що не вистачало фізичних ресурсів, часу, а іноді йшла мова і про політичний вплив. Ключове завдання, яке покликаний змінити Вищий антикорупційний суд, – це як раз показати справедливе покарання у справах топ-корупції.
Детективи НАБУ присутні на сьомому Східноукраїнському юридичному форумі. У ньому беруть участь майже 150 правників.
Роман Чумак, керівник харківського відділення Асоціації правників України
Він об’єднує багатьох адвокатів, юристів, суддів, представників правоохоронних органів. Ми розглядаємо і обговорюємо дуже наболілі питання. Це й пов’язані питання з боротьбою з корупцією, створення нових інституцій влади, створення Антикорупційного суду.
Детективи НАБУ з усієї України планують передати до Вищого антикорупційного суду 192 справи.
Источник: objectiv.tv
Автор: Олена Верекомська