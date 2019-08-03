У Сумах СБУ викрила антиукраїнського інтернет-агітатора (ВІДЕО)

Співробітники Служби безпеки України у межах виконання завдань із контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки викрили у Сумах агітатора, який поширював у мережі Інтернет антиукраїнські матеріали.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець обласного центру розміщував на персональній сторінці однієї із заборонених соціальних мереж інформацію із закликами до порушення територіальної цілісності України та зміни державного кордону. Також зловмисник популяризував терористичні організації «Д/ЛНР».

За оперативною інформацією, антиукраїнські публікації зловмисник одержував, зокрема, під час особистого електронного листування в соціальній мережі з фейковими акаунтами, створеними представниками спецслужб РФ. Фігурант провадження також брав інформацію з пропагандистських ресурсів країни-агресора та незаконних збройних формувань.

Під час санкціонованих слідчих дій за місцем проживання агітатора правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та інші речові докази, які підтверджують протиправну діяльність.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.

Пресцентр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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