Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:46
Просмотров: 82

У Сумах СБУ викрила антиукраїнського інтернет-агітатора (ВІДЕО)

У Сумах СБУ викрила антиукраїнського інтернет-агітатора (ВІДЕО)

Співробітники Служби безпеки України у межах виконання завдань із контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки викрили у Сумах агітатора, який поширював у мережі Інтернет антиукраїнські матеріали.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець обласного центру розміщував на персональній сторінці однієї із заборонених соціальних мереж інформацію із закликами до порушення територіальної цілісності України та зміни державного кордону. Також зловмисник популяризував терористичні організації «Д/ЛНР».

За оперативною інформацією, антиукраїнські публікації зловмисник одержував, зокрема, під час особистого електронного листування в соціальній мережі з фейковими акаунтами, створеними представниками спецслужб РФ. Фігурант провадження також брав інформацію з пропагандистських ресурсів країни-агресора та незаконних збройних формувань.

Під час санкціонованих слідчих дій за місцем проживання агітатора правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та інші речові докази, які підтверджують протиправну діяльність.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.

Пресцентр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ блокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із багатомільйонним обігом
02.08.2019 10:24    106
Госдеп США разоблачил российские фейки о Договоре РСМД
01.08.2019 10:53    128
Держзрада Портнова: СБУ знайшла докази не на користь ексчиновника
01.08.2019 08:04    216
На Луганщині СБУ виявила схрон з військовими засобами ураження
01.08.2019 07:36    114
СБУ викрила схему фінансування бойовиків "лнр"
31.07.2019 10:11    161
СБУ блокувала механізм незаконних пасажирських перевезень до тимчасово окупованих районів Луганщини
29.07.2019 09:14    176
«Безумные деньги»: озвучены данные о зарплатах российских пропагандистов
29.07.2019 08:07    227
На Закарпатті СБУ викрила посадовця державного лісгоспу на нелегальному збуті деревини
28.07.2019 08:14    141
СБУ блокувала масштабні розкрадання деревини з державних лісництв Харківської області (ВІДЕО)
27.07.2019 11:53    288
У столиці СБУ викрила групу державних реєстраторів, які сприяли рейдерським захопленням майна (ВІДЕО)
27.07.2019 09:31    183
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 