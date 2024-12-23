Кримінал
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23.12.2024 18:31
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У Telegram розповсюджують шахрайські повідомлення про преміум-підписку у «подарунок», – ЦПД

У Telegram розповсюджують шахрайські повідомлення про преміум-підписку у «подарунок», – ЦПД

Користувачам Telegram почали надходити повідомлення про отримання преміум-підписки у подарунок до 2026 року з посиланням для активації.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Це шахрайська схема, метою якої є збір персональних даних. Інтерфейс і структура таких посилань не відповідають офіційним форматам Telegram.

Фахівці радять блокувати відправника подібних повідомлень та активувати двофакторну аутентифікацію для підвищення безпеки акаунта.

Агентство Телевидения Новости

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