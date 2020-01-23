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У Тернополі СБУ затримала на хабарі посадовця Фонду соціального страхування

У Тернополі СБУ затримала на хабарі посадовця Фонду соціального страхування

У Тернополі співробітники Служби безпеки України викрили на отримані неправомірної вигоди посадовця Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування.

Оперативники спецслужби встановили, що чиновник вимагав від місцевого мешканця хабар за відшкодування витрат на медичну допомогу через виробничу травму.

Правоохоронці затримали зловмисника на робочому місці відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у приміщенні Фонду під час отримання 20 тисяч гривень неправомірної вигоди.

У межах кримінального провадження, відкритого за 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Готується клопотання про відсторонення зловмисника від займаної посади.

Заходи із викриття проводилися спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури Тернопільської області.

У Тернополі СБУ затримала на хабарі посадовця Фонду соціального страхування

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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