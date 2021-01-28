У трех харьковчан изъяли арсенал оружия и боеприпасов

У трех харьковчан правоохранители изъяли арсенал оружия и боеприпасов.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, мужчины в возрасте 46, 59 и 45 лет занимались раскопками и реставрации оружия и коллекционировали его.

27 января полицейские провели ряд обысков по месту жительства злоумышленников в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

У 46-летнего харьковчанина дома полицейские изъяли автомат, 1 предмет цилиндрической формы, 2 ножа, 62 патрона, 2 ракетницы, 3 винтовки, 3 пистолета-пулемета, 1 пулемет, 2 пружины, затвор. Также правоохранители обнаружили 2 станка, с помощью которых перерабатывалась оружие и патроны.

По месту жительства 59-летнего мужчины работники полиции обнаружили и изъяли 40 патронов разного калибра, карабин, дымовую шашку, запчасти к пулеметам «ДП-27» и «ППШ-39».

У 45-летнего мужчины правоохранители обнаружили и изъяли 15 ножей, более 100 патронов, 5 пистолетов, сигнальное устройство, устройство для подачи звуковых сигналов винтовки, устройство для подачи звуковых сигналов и имитации стрельбы, 2 пистолета-пулемета, автомат и газовый пистолет.

Все изъятое направлено для проведения экспертного исследования.

По результатам экспертного исследования будет решен вопрос об объявлении фигурантам о подозрении и избрании им меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Агентство Телевидения Новости