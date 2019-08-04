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У вантажівці серед піддонів прикордонники знайшли понад 20 тисяч пачок сигарет (ВІДЕО)

У вантажівці серед піддонів прикордонники знайшли понад 20 тисяч пачок сигарет (ВІДЕО)

Сьогодні вранці в пункті пропуску «Дякове» прикордонники Мукачівського загону виявили спільно з співробітниками митниці чергову партію прихованих тютюнових виробів.

Приховано перемістити до сусідньої Румунії сигарети намагався 33-річний громадянин України, який прибув у пункт пропуску вантажним автомобілем «ДАФ». Контрабандний тютюн прикордонний наряд виявив в міжстельовому просторі причепу. У сховку вантажівки, якою з України до Румунії перевозили вантаж піддонів, знаходилось 20 800 пачок сигарет.

Наразі сигарети та причеп в українця вилучили.

У вантажівці серед піддонів прикордонники знайшли понад 20 тисяч пачок сигарет (ВІДЕО)

У вантажівці серед піддонів прикордонники знайшли понад 20 тисяч пачок сигарет (ВІДЕО)

У вантажівці серед піддонів прикордонники знайшли понад 20 тисяч пачок сигарет (ВІДЕО)

У вантажівці серед піддонів прикордонники знайшли понад 20 тисяч пачок сигарет (ВІДЕО)

У вантажівці серед піддонів прикордонники знайшли понад 20 тисяч пачок сигарет (ВІДЕО)

У вантажівці серед піддонів прикордонники знайшли понад 20 тисяч пачок сигарет (ВІДЕО)

У вантажівці серед піддонів прикордонники знайшли понад 20 тисяч пачок сигарет (ВІДЕО)

У вантажівці серед піддонів прикордонники знайшли понад 20 тисяч пачок сигарет (ВІДЕО)

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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