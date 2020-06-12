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У Вінниці правоохоронці затримали злочинну групу за підозрою у вимаганні у вінничанина 50 тисяч гривень неіснуючого боргу

У Вінниці правоохоронці затримали злочинну групу за підозрою у вимаганні у вінничанина 50 тисяч гривень неіснуючого боргу

Поліцейські затримали сім зловмисників, які в складі злочинного угруповання вимагали неіснуючий борг.

Вчора, 10 червня у Вінниці слідчі-детективи Головного управління Національної поліції у Вінницькій області спільно зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань за підтримки бійців КОРД під процесуальним керівництвом прокуратури області задокументували протиправні дії учасників злочинного угрупування, які вимагали неіснуючий борг в розмірі 50 000 гривень.

- В процесуальному порядку за підозрою у вимаганні коштів у 23-річного вінничанина затримані сім зловмисників, віком від 21 до 27 років. Кримінальне провадження відкрите за ч. 3 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України, - повідомив начальник поліції Вінниччини Іван Іщенко.

Затримання відбулося під час зустрічі зловмисників з потерпілим, під час якої останній передав вимагачам частину зазначеної суми.

На місці події проведені першочергові слідчі дії, у зловмисників вилучені грошові кошти.

Наразі вирішується питання про оголошення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу – тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років із конфіскацією майна.

Правоохоронці перевіряють затриманих на причетність до аналогічних злочинів.

У Вінниці правоохоронці затримали злочинну групу за підозрою у вимаганні у вінничанина 50 тисяч гривень неіснуючого боргу

У Вінниці правоохоронці затримали злочинну групу за підозрою у вимаганні у вінничанина 50 тисяч гривень неіснуючого боргу

У Вінниці правоохоронці затримали злочинну групу за підозрою у вимаганні у вінничанина 50 тисяч гривень неіснуючого боргу

У Вінниці правоохоронці затримали злочинну групу за підозрою у вимаганні у вінничанина 50 тисяч гривень неіснуючого боргу

Відділ комунікації поліції Вінницької області

Источник: npu.gov.ua

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