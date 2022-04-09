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У Вовчанську окупанти розстріляли начальника лісхозу

У Вовчанську окупанти розстріляли начальника лісхозу

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушень законів та звичаїв війни на Харківщині: в ході моніторингу соціальних мереж на одному з сайтів виявлена інформація, що вчора у місті Вовчанськ Чугуївського району військовослужбовці рф обстріляли автомобіль начальника Вовчанського лісхозу, повідомляють в ГУНП Харківської області.

Від отриманих поранень чоловік загинув.

9 квітня слідчими внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

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