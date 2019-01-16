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У Запоріжжі правоохоронці викрили псевдомінера

У Запоріжжі правоохоронці викрили псевдомінера

Поліцейські та рятувальники перевірили повідомлення про нібито замінування торговельного центру у Запоріжжі. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Особу зловмисника встановлено.

14 січня близько 18 години до Комунарського відділення поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення від служби одного з торгівельних центрів, розташованих по вулиці Оріхівське шосе в місті Запоріжжя про те, що на електрону адресу надходили листи про нібито замінування приміщення.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група, патрульна поліція, працівники Вибухотехнічного управління, кінологічної служби поліції області, працівники ДСНС та лікарі швидкої допомоги.

Співробітники поліції евакуювали 80 громадян, серед яких 50 відвідувачів та 30 – персоналу.

Під час ретельного огляду будівлі вибухонебезпечних предметів не виявлено, роботу установи було поновлено.

Вжитими заходами розшуку встановлено, що до скоєння злочину причетний раніше не засуджений місцевий мешканець 1978 року народження.

Слідчим Комунарського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, що дільничні офіцери поліції встановили особу підозрюваного у крадіжці майна з гаражу в селі Біленьке Запорізького району.

Відділ комунікації поліції Запорізької області

Источник: npu.gov.ua

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