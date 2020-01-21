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У Запоріжжі правоохоронці затримали вербувальницю з неповнолітньою, які прямували до Туреччини

У Запоріжжі правоохоронці затримали вербувальницю з неповнолітньою, які прямували до Туреччини

З метою проведення подальших слідчих дій організаторку доставлено до СУ ГУНП в Запорізькій області.

Учора спільна міжвідомча група у складі оперативних співробітників Південного регіонального управління, представників Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми та слідчого управління ГУНП в Запорізькій області, під процесуальним керівництвом прокуратури в Запорізькій області, в рамках досудового розслідування з кваліфікацією ч.2 ст.149 КК України, запобігли спробі вивезення громадянкою України неповнолітньої жительки Запоріжжя до Туреччини з метою подальшої сексуальної експлуатації. Їх зупинили у пункті пропуску «Запоріжжя-авіа» під час оформлення рейсу «Запоріжжя - Стамбул».

Підозрювану особу затримано на місці події в порядку ст.208 КПК України та оголошено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 ККУ. Факт спроби перетину кордону України задокументовано. Вилучено паспортні документи затриманої та потерпілої, два авіаквитки та мобільний телефон підозрюваної.

З метою проведення подальших слідчих дій та обрання запобіжного заходу організаторку доставлено до СУ ГУНП в Запорізькій області.

У Запоріжжі правоохоронці затримали вербувальницю з неповнолітньою, які прямували до Туреччини

Источник: dpsu.gov.ua

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