У Запоріжжі припинено діяльність підпільного цеху з виготовлення сумішей для кальяну – масштаби виробництва вражають

За оперативною інформацією прикордонники Бердянського загону спільно зі співробітниками ГУ ДФС під процесуальним керівництвом Прокуратури Запорізької області викрили цех з незаконного виготовлення сумішей для кальянів

Для виготовлення сумішей зловмисники використовували тютюнову сировину та широкий асортимент ароматизаторів невідомого походження.

Незаконно виготовлена підакцизна продукція призначалася для подальшого збуту через мобільні додатки та торгівельні кіоски на території міста Запоріжжя.

Як з’ясували правоохоронці продаж здійснювався без жодних документів щодо якості та безпечності підакцизної продукції.

У ході огляду місць виробництва, зберігання та збуту тютюнової продукції було виявлено різноманітні тютюнові суміші для кальянів без марок акцизного податку України загальною вагою понад 2 500 кг.

За попередньою оцінкою загальна вартість виявлених тютюнових сумішей а також обладнання та устаткування для їх виготовлення становить понад 16 млн грн.

Слідчі дії тривають.

Коментар: помічник начальника загону – начальник прес-служби Бердянського ПЗ підполковник Володимир КАРАЙВАН

Источник: dpsu.gov.ua

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