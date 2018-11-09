У Запоріжжі СБУ блокувала спробу вивезення з України товарів військового призначення
У Запоріжжі співробітники Служби безпеки України попередили факт незаконного вивезення з України товарів військового призначення, які підлягають обов`язковому експортному контролю.
Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Запоріжжя намагався переправити до Східної Азії комплектуючі до авіаційних двигунів, які використовуються у військовій та цивільній авіації. Для цього він скористався однією із міжнародних кур’єрських служб доставки.
Співробітники спецслужби вилучили відправлення після передачі зловмисником посилки до поштової служби. У ході подальших санкціонованих слідчих дій за місцем проживання чоловіка оперативники СБУ задокументували відсутність у «торгівця» дозволу Державної служби експортного контролю України на здійснення міжнародних передач цієї групи товарів.,
У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру у скоєнні злочину.
Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення походження вилучених товарів військового призначення та інших осіб причетних до протиправної діяльності.
Прес-центр СБ України
Источник: ssu.gov.ua