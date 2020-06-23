У Запоріжжі СБУ припинила діяльність цеху із виготовлення контрафактного спирту на мільйони гривень

У Запоріжжі Служба безпеки України виявила підпільне виробництво контрафактного спирту та блокувала його продаж через мережу роздрібної торгівлі регіону.

За даними слідства, незаконний бізнес організували троє мешканців обласного центру. Цех із виготовлення підробки вони облаштували у приватному будинку організатора групи. Частину готової продукції ділки збували оптом місцевим підпільним виробникам горілки, а решту реалізовували у роздріб. За оперативною інформацією, щомісяця вони продавали до 15 тонн спирту на 2,2 мільйона гривень.

Під час обшуків у підпільному цеху правоохоронці виявили майже 4 тонни спирту, 8 тонн спиртовмісних сумішей, ароматичні добавки та обладнання для виготовлення підробки. Вартість вилученого становить 1 мільйон гривень.

Розпочато провадження за ч. 1 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють клієнтів зловмисників, тривають заходи із вилучення кустарного спирту із продажу.

Вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру.

Заходи із протидії незаконній діяльності проводились спільно зі слідчими ГУ НП у Запорізькій області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Источник: ssu.gov.ua

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