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У Запоріжжі СБУ викрила експертну фірму на заниженні вартості комунальної землі на мільйони гривень

У Запоріжжі СБУ викрила експертну фірму на заниженні вартості комунальної землі на мільйони гривень

Протиправну діяльність ще однієї приватної експертної фірми, яка сприяла штучному заниженню вартості комунальної землі, припинили співробітники Служби безпеки України в Запоріжжі.

За даними слідства, комерсанти уклали низку договорів із Запорізькою міською радою на оцінку землі під будівництво. Проте зловмисники вирішили отримати із цього додаткову вигоду: на замовлення покупців експерти «здешевлювали» землю у кілька разів, за що отримували свій відсоток від незаконно зекономленої суми.

Так під час оцінки ділянки на околиці міста, виділеної міськрадою під ведення бізнесу, зловмисники занизили її вартість майже у двічі. Ці дії призвели до недоотримання місцевим бюджетом понад 2,5 мільйона гривень

Наразі директору експертної фірми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) Кримінального кодексу України. На земельну ділянку накладено арешт.

Крім того СБУ ініціювала проведення експертиз щодо реальної вартості раніше оцінених фірмою земельних ділянок в обласному центрі.

Тривають слідчі дії. Встановлюється можлива причетність посадовців міськради до оборудки.

Викриття зловживань проводилось спільно зі слідчими ГУ Нацполіції в Запорізькій області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Источник: ssu.gov.ua

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