У заступника міністра економіки Грибана під час обшуків вилучили 19 800 євро, 55 602 долари, мобільний телефон і ноутбук Apple

Національне антикорупційне бюро вилучило 19 800 євро, 55 602 долари, мобільний телефон і ноутбук Apple під час обшуків у заступника міністра економіки Олександра Грибана у межах розслідування зловживань, пов'язаних із розподілом гуманітарної допомоги.

Про це йдеться у матеріалах суду, повідомляють Українськi Новини.

23 листопада детективи НАБУ провели обшук у Грибана і вилучили в нього жорсткий диск з комп'ютера на 128 гігабайт, ноутбук Apple MacBook Pro 13, мобільний телефон Apple iPhone X.

Це майно було арештоване.

Також детективи вилучили 19 800 євро та 55 602 долари, на які суд не наклав арешт.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просив накласти арешт на гроші, оскільки вони могли бути набуті в ході кримінального правопорушення.

Відповідно до матеріалів суду, детективи НАБУ і прокурори САП розслідують факти ймовірного протиправної закупівлі за наперед завищеними цінами обласними військовими адміністраціями макаронних виробів.

Слідство не виключає, що Грибан міг, користуючись своїм службовим становищем, лобіювати інтереси ТОВ "Вінсайд Лайт" перед іншими службовими особами Міністерства економіки України та Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Лобіювання було з метою сприяння досягненню ТОВ "Вінсайд Лайт" і його службовими особами власних комерційних інтересів шляхом реалізації, за рахунок коштів державного бюджету, макаронних виробів та інших продуктів за завищеними цінами.

Разом з тим, Апеляційна палата ВАКС залишила скаргу прокурора щодо арешту коштів без задоволення, а хвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 28 листопада без змін.

Як повідомляли Українськi Новини, у жовтні Національне антикорупційне бюро провело обшуки у заступника міністра аграрної політики Тараса Висоцького, заступника міністра економіки Олександра Грибана, а також у радниці заступника керівника Офісу Президента Олени Симоненко.

Джерело: ukranews.com

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