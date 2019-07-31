Убегали от пограничников на поезде: из Украины пытались незаконно вывезти около 3 тонн орехов

Почти три тонны орехов пытались вывезти в Россию сегодня ночью. Украинский поезд направлялся в Россию и пройдя таможенный контроль в Украине несанкционированно остановился в районе населенного пункта Лиман Первый в Харьковской области. Там поезд ожидало несколько автомобилей загруженных орехами на сумму в более чем пол миллиона гривен. Пограничники о незаконной деятельности были уведомлены заранее, поэтому сработали мгновенно. Были задержаны шесть человек, что загружали в картонных коробках в вагон грузового поезда орехи, рассказывает помощница начальника Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Оксана Иванец.

Оксана Иванец, пом. нач. Восточного регионального управления ГПСУ

Вчора прикордонники отримали інформацію від оперативних джерел про можливе порушення державного кордону та можливе переміщення через державний кордон товарів народного споживання. Прикордонники одразу висунулися до місця ймовірного порушення. На даний момент всі правопорушники затриманні.

По словам Оксаны Иванец, при задержании правонарушители-машинисты пытались убежать на том же поезде, начав движение в сторону границы, однако им это не удалось. Поезд заблокировали на следующей же станции, поэтому в России он так и не добрался. Кроме почти трех тонн ореха в одной из машин пограничниками было обнаружено еще и незарегистрированное оружие.

Оксана Иванец, пом. нач. Восточного регионального управления ГПСУ

Після затримання виявилося, що правопорушники намагалися перемістити через державний кордон волоський горіх масою більше ніж 2700 кілограм а також приладдя для пасіки. Вже під час огляду транспортного засобу, який залучався для незаконної діяльності в автомобілі було виявлено пристрій для відстрілу гумових куль.

В правоохранительные органы пограничниками направлено сообщение о совершении преступлений, по статьям выпуск или реализация недоброкачественной продукции, незаконное обращение с оружием и нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта. Сейчас фиксируются доказательства правонарушения, и проверяется местность по маршруту движения поезда. Все изъятие орехи и грузовик передали Нацполиции.

Агентство Телевидения Новости