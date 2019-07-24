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«Убийцы должны быть наказаны»: возле Фрунзенского райсуда прошел пикет (фото)
Люди требуют наказания для обвиняемых в теракте возле Дворца Cпорта
Судебный процесс по делу теракта во время мирного шествия 22.02.2015 возле Дворца Спорта по мнению активистов, затягивается благодаря симуляциям обвиняемых, процессуальным злоупотреблением стороны защиты и отсутствия четкой позиции суда. Уже более четырех лет дело не могут довести до приговора.
С плакатами харьковчане под стенами Фрунзенского районного суда провели пикет с требованием наказать виновных в теракте.
После пикета все участники направились контролировать судебное заседание.
Источник: objectiv.tv
Автор: Юлия Бойко
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