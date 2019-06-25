Убийство 9-летнего мальчика в Киеве: ГПУ рассказала подробности
Подозреваемый в убийстве
Мужчине, который возле озера Вырлица жестоко убил 9-летнего мальчика, сообщено о подозрении
Об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко в Facebook.
В ходе расследования установили, что мужчина совершил убийство с целью мести своему брату и его гражданской жене.
Вечером 22 июня, убийца дождался мальчика возле его места жительства и пригласил к озеру Вырлица вместе искупаться, на что тот согласился.
Придя на берег озера, мужчина подошел к мальчику сзади и начал наносить многочисленные хаотичные удары ножом в область шеи, спины и туловища, нанеся около 30 ударов. После чего молотком, который заранее приготовил, злоумышленник нанес ребенку несколько ударов в область головы. Из-за полученных травм мальчик погиб на месте.
С целью скрыть следы преступления, убийца привязал к ногам жертвы камень и затянул тело в воду.
Мужчине, который подозревается в совершении этого тяжкого преступления, инкриминируется п. 2 ч. 2 ст. 115 УК (умышленное убийство малолетнего ребенка). Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Источник: espreso.tv