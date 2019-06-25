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Убийство 9-летнего мальчика в Киеве: ГПУ рассказала подробности

Убийство 9-летнего мальчика в Киеве: ГПУ рассказала подробности

Подозреваемый в убийстве

Мужчине, который возле озера Вырлица жестоко убил 9-летнего мальчика, сообщено о подозрении

Об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко в Facebook.

В ходе расследования установили, что мужчина совершил убийство с целью мести своему брату и его гражданской жене.

Вечером 22 июня, убийца дождался мальчика возле его места жительства и пригласил к озеру Вырлица вместе искупаться, на что тот согласился.

Придя на берег озера, мужчина подошел к мальчику сзади и начал наносить многочисленные хаотичные удары ножом в область шеи, спины и туловища, нанеся около 30 ударов. После чего молотком, который заранее приготовил, злоумышленник нанес ребенку несколько ударов в область головы. Из-за полученных травм мальчик погиб на месте.

С целью скрыть следы преступления, убийца привязал к ногам жертвы камень и затянул тело в воду.

Мужчине, который подозревается в совершении этого тяжкого преступления, инкриминируется п. 2 ч. 2 ст. 115 УК (умышленное убийство малолетнего ребенка). Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Источник: espreso.tv

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Темы: гпу, полиция

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