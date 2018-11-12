Убийство девочки: найдены важные улики

Харьковские активисты вместе с полицией вчера, 10 ноября, провели повторный осмотр лесополосы, где была убита 15-летняя Алиса Онищук, и сумели добиться важных результатов.

Как пишет informator.news, волонтеры вместе с полицией с 12 часов и до наступления сумерек вели поисковые работы по направлению к пос. Бабаи.

"Сегодня людей было меньше, но площадь покрыли больше. Можно говорить, что прямых результатов поисков нет, но опосредованно (через информационную работу) удалось найти ряд связей, которые реально помогли следствию", - заявил один из организаторов поисков, активист Андрей Резуненко.

Напомним, жительница поселка Бабаи Алиса Онищук 2 ноября отправилась утром на учебу в Харьков, однако домой так и не вернулась. Вечером того же дня мать девочки обнаружила кроссовок дочери на станции "Покотиловка". Около 20:50 женщина заявила в полицию о пропаже подростка, через несколько часов ученицу архитектурно-строительного колледжа нашли мертвой в лесополосе в поселке Покотиловка.

Следователи открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство"). Установлено, что девочка была изнасилована и задушена.

Источник: sq.com.ua

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