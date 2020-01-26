Криминал
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26.01.2020 17:30
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Убийство на Астрономической: задержали одного из подозреваемых

Убийство на Астрономической: задержали одного из подозреваемых

Харьковские правоохранители задержали одного из подозреваемых в совершении убийства в Харькове на Новый Год.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, 1 января в квартире по улице Астрономической обнаружили тело 36-летнего мужчины с многочисленными колото-резаными ранами туловища, грудной клетки и шеи. 

Как было установлено, из дома погибшего исчезли 2 мобильных телефона, а также автомобиль мужчины, который находился в гараже.

Полицейские установили подозреваемых. Одним из них оказался 59-летний житель Донецкой области, ранее судимый за имущественные преступления. 

Его задержали в порядке ст. 191 Уголовно-процессуального кодекса Украины. 

На сегодняшний день задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 п. 6, 12 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 4 ст. 187 (разбой), ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. 

Максимальное наказание по санкциям статей составляет пожизненное лишение свободы. 

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Другого соучастника преступления сейчас разыскивают правоохранители.

Агентство Телевидения Новости

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