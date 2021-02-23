Убийство на Отакара Яроша: в прокуратуре озвучили предварительную информацию о причинах конфликта

Сообщение о звуке, похожем на выстрел, прозвучавшем у здания по переулку Отакара Яроша, правоохранители получили накануне, около 8 часов вечера. На месте увидели окровавленного мужчину, который лежал возле парковки. Медики "скорой", которые прибыли на вызов, лишь констатировали его смерть. В полиции сообщили - мужчина получил огнестрельное ранение в голову, убитому было 40 лет. Чтобы задержать стрелка в городе ввели в действие полицейскую операцию "Сирена".

Сергей Чиж, нач. СУ ГУНП в Харьковской обл.:

Триває огляд місця події, особу потерпілого встановлено, це громадянин - житель міста Харкова 1981 року народження. Встановлені свідки.

Местные жители говорят, новостью об убийстве шокированы, ведь обычно здесь - многолюдно. Рядом - жилые дома и новостройки с офисными помещениями, а также - супермаркеты и развлекательные заведения.

Ольга, местная жительница:

Дочка мне позвонила, сказала, что произошло, больше ничего не знаю. Очень шокированы, очень! Не ожидали такого, хотя центр - все можеть быть.

В одном из Телеграмм-каналов администраторы опубликовали видео с моментом совершения убийства. На нем видно, что человек перебегает дорогу возле жилого комплекса, падает на землю и больше не встает.

Правоохранители говорят - стрелок сразу скрылся с места происшествия. Мужчину, которого полицейские подозревают в совершении убийства задержали через несколько часов за пределами Харькова и доставили в районное управление полиции для проведения следственных действий. Соглсано санкции статьи "Умышленное убийство" ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. В прокуратуре отмечают, предварительно - конфликт возник из-за денег.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры:

Досудовим розслідуванням було встановлено, що зустрілися для вирішення особистих майнових питань 4 особи. 3 особи зі сторони кредитора та одна особа - зі сторони боржника. В подальшому - між ними виник конфлікт, боржник здійснив постріл по чоловіку, який був зі сторони кредитора. За попередьною інформацією, сума, яка фігурувала в цій ситуації - близько 110 тисяч доларів.

В социальных сетях и некоторых СМИ ранее появились сообщения, что фигурант дела - 50-летний харьковчанин Александр Чепурных, владелец бизнеса, который связан с продажей ювелирных изделий. В прокуратуре подробную информацию о личности задержанного не сообщают, однако подтверждают - он, действительно, занимается ювелирным бизнесом.

Агентство Телевидения Новости