Убийство на улице Танкопия: полиция обратилась к харьковчанам за помощью

Харьковские правоохранители устанавливают личность и местонахождение мужчины, который 16 января около 17:30 у дома 7/1 по улице Танкопия расстрелял 48-летнего директора похоронного бюро при кладбище №3 в Харькове.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

О разыскиваемом известно, что на вид ему около 30 лет, он имеет рост 175-180 см, спортивного телосложения.

Киллер был одет в темную куртку с капюшоном, темные штаны, на голове у него была черная шапка.

«Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о разыскиваемом, или вы были свидетелем происшествия или проезжали на автомобиле с видеорегистратором у места преступления в период с 16:00 до 17:40, просим обратиться в Немышлянский ОП ГУНП в Харьковской области по телефонам: (0572) 93-50-40, 068-840-40-49, 050-401-37-77, 102 или другим удобным для Вас способом», - сказано в сообщении полиции.

Напомним, 16 января около 17:35 на улице Танкопия у подъезда жилого дома неизвестный выстрелил несколько раз в мужчину и скрылся в направлении проспекта Петра Григоренко. От полученных ранений 48-летний харьковчанин скончался на месте происшествия.

Уголовное производство открыто по п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Агентство Телевидения Новости