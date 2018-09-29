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Убийство "Сармата": подозреваемый сознался в преступлении и назвал заказчика

Убийство Сармата: подозреваемый сознался в преступлении и назвал заказчика

Подозреваемый в убийстве добровольца АТО и активиста Виталия Олешко признался в совершении преступления и назвал заказчиком бердянского предпринимателя, владельца ресторана "Мохито"

Об этом стало известно из постановления, обнародованного Орджоникидзевским районным судом Запорожья.

Согласно данным документа, подозреваемая особа познакомилась с заказчиком во время отдыха на море. Потом они обменялись номерами телефонов, а позже заказчик позвонил подозреваемому через Интернет, а именно через мобильное приложение "WhatsApp" с предложением о совершении преступления.

"Во время разговора ОСОБА_5 попросила о помощи, сообщив о том, что в городе Бердянске есть человек, который позиционирует себя общественным деятелем и борцом с коррупцией на территории города, а на самом деле является рэкетиром и вимагателем денежных средств у предпринимателей и указанного мужчину нужно проучить, "прострелив ягодицы", - отметил подозреваемый.

По его словам, предприниматель за исполнение преступления пообещал материальное вознаграждение в виде финансовой помощи в развитии любого бизнеса. Потом они договорились об обсуждении деталей преступления после приезда подозреваемого в Бердянск.

Все подробности самого преступления, совершенного 31 июля, подозреваемый также рассказал суду в деталях.

Учтя все детали преступления, суд постановил применить подозреваемого в совершении уголовного правонарушения (преступления), предусмотренного п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 12.11.2018 года включительно, который исчислять с 14.09.2018 года, без определения размера залога.

Напомним, 31 июля в Бердянске Запорожской области убили добровольца АТО и активиста Виталия Олешко. Он был добровольцем батальона НГУ "Донбасс", участником самообороны Бердянска. Награжден орденом "За мужество" 3-й степени, участвовал в боях за Иловайск, прошедшего русский плен.

Подозреваемых в убийстве Олешко задержали вблизи Мелитополя.

Исполнителем смертельного выстрела оказался экс-боец расформированного батальона "Торнадо" Артем Матюшин.

Суд арестовал всех подозреваемых в убийстве Олешко.

Преступление признано заказным.

15 сентября задержали одного из подозреваемых в организации убийства.

Источник: espreso.tv

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Темы: суд, Украина

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