Убийство солдата под Харьковом: новые подробности

Харьковские правоохранители установили всех лиц, причастных к совершению убийства солдата в Чугуеве.

Об этом сообщил журналистам начальник ГУ ЧП Украины в Харьковской области Олег Бех, пишет "Депо". По словам Беха, кроме девушки, которая заказала убийство, в тот вечер в компании была еще одна девушка. Бех заметил, что эта девушка не знала о намерении остальных подозреваемых совершить преступление, а также не участвовала в убийстве.

Начальник полиции отметил, что в день преступления погибший самовольно покинул территорию воинской части и около 23:00 встретился с подозреваемыми и начал употреблять алкоголь. Во время распития спиртных напитков подозреваемые обсуждали тайком от будущей жертвы свое преступление. 15-летний юноша также принимал участие в этом обсуждении и точно знал о готовящемся преступлении.

В какое-то время один из исполнителей убийства сказал военному, что в лесу скрытая закладка с марихуаной, которую они вместе могут принять. Заказчица убийства и вторая девушка остались у посадки, а трое подозреваемых и их жертва отправились якобы для того, чтобы найти закладку.

В лесопосадке военного избили, отобрали зарплатную карточку и узнали ее пин-код. После этого подозреваемые нанесли большое количество ножевых ударов жертве, раздели военнослужащего и покинули место преступления.

Бех добавил, что сейчас все участники убийства активно дают показания, однако каждый пытается оправдаться и заявить, что его втянули в это преступление.

Начальник полиции подчеркнул, что молодой подозреваемый все четко знал и снимал убийство на телефон, чтобы показать это заказчице, которая предлагала за убийство 20 тыс.грн и еще 13 тыс. грн с карточки военного.

Бех отметил, что никто из подозреваемых ранее не был судим. Когда они покидали место преступления, военный еще подавал признаки жизни.

Справка SQ. Как сообщал Depo.Харкив, Чугуевская местная прокуратура утвердила подозрения в убийстве военнослужащего четырем лицам. Тело 26-летнего солдата-контрактника с колото-резаными повреждениями обнаружили в лесополосе неподалеку военной части 16 марта. По предварительным данным следствия, организатором убийства стала 22-летняя знакомая погибшего военнослужащего. Для расправы над мужчиной девушка привлекла троих знакомых ребят в возрасте от 15 до 18 лет. Двум исполнителям объявлено подозрение в убийстве из корыстных побуждений по заказу, совершенному группой лиц (п. П. 6,11,12 ч.2 ст. 115 УК Украины). 22-летняя девушка подозревается в организации убийства (ч.3 ст. 27 п 6,11,12 ч.2 ст. 115 УК Украины), а парень, который снимал - в соучастии (ч.5 ст.27 п. п. 6,11,12 ч.2 ст. 115 УК Украины). Все подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Источник: sq.com.ua

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