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Убийство военного в Чугуеве: на арест подозреваемой харьковчанки подана апелляция

Убийство военного в Чугуеве: на арест подозреваемой харьковчанки подана апелляция

22-летняя харьковчанка, подозреваемая в заказе убийства военнослужащего, которое произошло в Чугуеве, через своего адвоката обжаловала избранную ей судом меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского апелляционного суда.

Напомним, 16 марта в лесополосе неподалеку от воинской части, расположенной в Чугуеве, обнаружили тело 27-летнего военного-контрактника.

Подозреваемые по делу - четыре человека, среди которых 22-летняя харьковчанка, пятнадцатилетний и шестнадцатилетний и восемнадцатилетний парни, которые, по данным следствия, до начала преступления договорились о совместном его исполнении. Все обстоятельства убийства парни фиксировали на мобильный телефон и в дальнейшем продемонстрировали девушке.

Всем подозреваемым в убийстве военнослужащего объявлено о подозрении по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, совершенное из корыстных побуждений, по заказу, по предварительному сговору группой лиц).

Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования, до 15 мая и 16 мая 2019 включительно.

В апелляционной жалобе защитник подозреваемой ставит вопрос об отмене постановления следственного судьи, считая избранную меру пресечения необоснованным.

Рассмотрение апелляции назначено на 28 марта 2019. Начало заседания в 12-00.

 

Агентство Телевидения Новости

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