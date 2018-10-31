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Убил друга по рюмке: суд вынес приговор душегубу

Убил друга по рюмке: суд вынес приговор душегубу

Изюмский горрайонный суд признал виновным 30-летнего мужчину в умышленном убийстве.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области. 

По информации ведомства, трагедия произошла в марте этого года в одном из сел Барвенковского района. Осужденный мужчина пришел в гости к товарищу. Они нередко выпивали вместе и тогда встреча не прошла без рюмки. 59-летний хозяин дома навеселе  начал упрекать гостя из-за его асоциального образа жизни. У того не было постоянного дохода и мужчина жил в разрушенном заброшенном доме.

Мужчину оскорбило такое поведение друга и он решил отомстить. Злоумышленник нашел в доме веревку и, дождавшись момента, когда хозяин дома повернется к нему спиной, накинул ее на шею жертве. Убийца душил товарища, пока тот не перестал подавать признаки жизни. После этого он оставил тело в доме, а сам убежал.

Молодого мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы.

 

Агентство Телевидения Новости

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