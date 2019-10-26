Убитый в стрельбе на Клочковской проходил свидетелем по громкому делу

Владимир Борох, который был убит сегодня в перестрелке на Клочковской, проходил свидетелм по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом пишет "Лига" со ссылкой на Святослава Пархоменко - адвоката Александра Лося, который проходит подозреваемым по этому делу.

По словам Пархоменко, Борох - родственник Лося: жена последнего является родной сестрой Бороха.

У Бороха в деле Вороненкова был официальный статус – свидетель. Он должен был выступить в суде.

"Его задерживали вместе с Лосем и допрашивали в качестве свидетеля. Александр Лось – это мой клиент, который находится под стражей как человек, который якобы следил за Вороненковым", - сказал Пархоменко.

По мнению адвоката, сегодняшняя перестрелка связана с делом Вороненкова.

Источник: sq.com.ua

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