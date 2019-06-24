Убивство 11-річної Дарини: поліція показала фрагмент зізнання підозрюваного – ВІДЕО

Микола Тарасов розповів, що сталося в день вбивства

Поліція Одеської області опублікувала відео з фрагментом зізнання підозрюваного у вбивстві 11-річної Даші Лук’яненко.

Микола Тарасов розповів, що сталося в день вбивства.

"Побачив на базарі. Коли вона йшла з базару, я її завів в будинок. Убив в будинку. Просто взяв і вбив. Руками", - розповів підозрюваний.

Поліція також провела слідчий експеримент у будинку Тарасова з його участю.

Миколу Тарасова заарештували 21 червня. Він проведе 2 місяці під вартою без права на заставу.

Нагадаємо, 11-річна Дарина Лук'яненко зникла на Одещині 13 червня. Майже черезтиждень пошуків її знайшли мертвою. У вбивстві дівчинки зізнався сусід, тіло дитини він ховав у вигрібній ямі на власному подвір'ї.

Источник: 5.ua

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