Убивство Фаріон: у суді дала покази жінка, яка стверджує, що часто бачила обвинуваченого в подвір'ї будинку

У Шевченківському суді Львова, 19 березня, о 12:36 продовжили засідання у справі про вбивство Фаріон. У суді допитали свідку, яка повідомила, часто бачила Зінченка на подвір’ї будинку

Про це повідомили у Суспільне Львів, передає Еспресо.Захід.

До зали суду у супроводі нацгвардійців доправили обвинуваченого В’ячеслава Зінченка. Також прийшли адвокат обвинуваченого Ігор Сулима, прокурор Дмитро Петльований, донька Ірини Фаріон Софія Особа та її адвокатка Наталія Романик.

Право на захист

На початку засідання, обвинувачений та його адвокат Ігор Сулима просили продовжити перерву у суді через відсутність другого адвоката, аргументуючи рішення "правом на захист". Так, вчора справу перенесли через неявку Вороняка, який повідомив про хворобу.

Софія Особа та прокурор Петльований виступили проти оголошення перерви – сторона обвинувачення аргументувала це регулярним відкладенням засідань від січня до 18 березня. За словами Петльовського, наразі таких перенесень було 8. І що наразі суд досліджує сторону захисту, а не обвинувачення. Зінченко пояснював прохання постійними повідомленнями, що його другий адвокат ось-ось одужає і в нього немає тривалої хвороби, а неперенесення є порушенням права на захист. Прокурор опонував, що обвинувачений має право наполягати на участі обох захисників, але це не є безумовним правом, а у випадку з обвинуваченим воно переросло до зловживання.

Колегія суддів відійшла у нарадчу кімнату і згодом постановила продовжити засідання та допитати свідка у справі.

Опитування свідки

Жінка розповіла, що бачила людину, схожу на обвинуваченого, на подвір’ї поблизу будинку, де жила Ірина Фаріон.

"Бачила я Зінченка на подвір'ї дуже часто, коли я верталася з Варшавської вулиці, і він був не те, що дивно, яскраво вбраний, кидався в очі: шапка на голові, навушники, і, певно, окуляри. Звертали на нього увагу, що він чужий, наші діти й хлопці так не вдягаються", – поділилась свідка.

За словами жінки, Зінченко сидів на лавці і дивився у сторону шостого і сьомого під’їздів. Також з його місця був поганий кут огляду на дитячий майданчик, обмеженіший огляд.

З дня вбивства мовознавиці свідка пригадує: "Була п'ятниця 17 липня. Десь біля сьомої години чую гул такий і птахи зразу отак злетіли, шум був. А мені треба було йти в сьомий під'їзд до знайомої. Я думаю, що годину вже треба йти, щоб може десь вони поїдуть увечері. І я йшла і небіжка вже лежала на тротуарі, на дорозі ближче бордюру. І я навіть не впізнала, що Ірина Фаріон. Я пішла в 7-й під'їзд, там близько шостий-сьомий. І мужчина був з російськимм акцентом, і він казав: "Фаріон убілі". А мої знайомі живуть на першому поверсі. Я до них зразу постукала, і кажу: "Фаріон забили". І вони скоро там чоловік і жінка, жінка ще намагалася надати першу медичну допомогу. І я вийшла, і так було, що всі вікна повідкривали сусіди, аж потім хтось каже: "Треба поліцію викликати, треба швидку викликати". І швиденько десь три хвилини, вже приїхала швидка, приїхала поліція. Загородили територію. Спиталися, хто що бачив, нас четверо було, ми зголосилися".

Адвокат обвинуваченого Ігор Сулима спитав у жінки, який одяг був на чоловіку, про якого вона розповіла. Свідка повідомила: "Куртка червона була, імпортна напевне, не по-нашому, з білим не пам’ятаю там, якісь ніби букви. То літо було, а куртка навіть не була така легка, трошки була грубувата".

Ігор Сулима уточнив: "А на голові ви казали шапка якась..."

Жінка продовжила: "Ну я йшла не дивилася так – витріщилася. Я йшла мимо і боком бачила. Не було мені звично дивитися, рот відкрити, так проходила і той момент, що я помітила".

Свідка пройшла повз невідомого чоловіка та сіла відпочити на лавку, сиділа спиною до нього тож не бачила. У повний ріст ніколи його не бачила, втім зазначила, що він був ні повним, ні худим, мав середню вагу.

"Я йшла і так візуально просто побачила, але то було багато разів. Не один, не два, не п’ять – дуже часто", — каже жінка. Уточнила, що зазвичай бачила невідомого після обіду, адже у цей час виходила надвір. Бачила його ближче максимум на відстані 20 метрів. Вона ніколи не чула від нього музики або розмови, навіть коли проходила повз.

Судді мають опитати ще одного свідка. Прокурор наполягає, щоб ця частина була закритою, але обвинувачений проти.

Джерело: espreso.tv

