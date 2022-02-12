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Убытки при закупке спецодежды: в Харькове будут судить должностных лиц

Убытки при закупке спецодежды: в Харькове будут судить должностных лиц

Сумма ущерба, нанесенного государству в лице АО «Укрзалізниця», составляет более 650 тысяч гривен.

В суд направлены обвинительные акты в отношении 4 должностных лиц регионального филиала «Южная железная дорога» АО «Укрзалізниця» по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Об этом сообщили в пресс-службе харьковской областной прокуратуры. Установлено, что в течение 2019 года между региональным филиалом «Южная железная дорога» АО «Украинская железная дорога» и частным предприятием заключен ряд договоров о поставках специальной рабочей одежды. Трое должностных лиц одного из структурных подразделений АО «Укрзалізниця» не проверили должным образом качество поставленной спецодежды. Руководитель структурного подразделения подписал акты приемки-передачи, на основании чего в дальнейшем на счет частного предприятия перечислили деньги. Согласно выводам экспертизы предметы одежды не отвечают требованиям стандарта государственных стандартов Украины. Сумма ущерба, нанесенного государству составляет более 650 тысяч гривен. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти тысяч минимумов доходов или без такового.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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